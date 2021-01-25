忙着高端化的资生堂 把平价个护品牌水之密语和UNO都卖了_新浪时尚_新浪网

文章来源：界面新闻 原标题：忙着高端化的资生堂，把平价个护品牌水之密语和UNO都卖了 记者 | 张馨予 编辑 | 楼婍沁 通过出售盈利能力低的个人护理业务，资生堂集团将把经营资源集中于主力化妆品业务，尤其是高端品牌。 洗护发品牌水之密语（Aquair） 图片来源：资生堂官网 据日经中文网报道，资生堂集团计划将个人护理业务出售给欧洲私募股权基金CVC Capital Partners，出售额可能超过1000亿日元。 资生堂集团的个人护理业务包括洗护发品牌丝蓓绮（Tsubaki）、男性护肤品牌UNO、护肤品牌珊珂（SENKA）、洗护发品牌水之密语（Aquair）等等，主要面向大众市场，销售渠道包括药妆店和超市等量贩店。 根据资生堂集团于1月22日发布的公告，此次交易或将于2021年年中完成，不过集团还未作出最终决定。 洗护发品牌丝蓓绮（Tsubaki） 图片来源：资生堂官网 消息人士透露，CVC将成立特殊目的公司（SPC），资生堂集团将向该公司转让个人护理业务，其中资生堂出资35%、CVC出自65%。资生堂方面则表示可能作为新公司的股东而参与其中，为业务的增长和发展提供协助。 通过出售盈利…