机器人如何“操控”旅游

“这次疫情是投资和创业的分水岭，影响很深远。”英诺天使基金创始合伙人李竹曾预测，只有30%最优秀的创业者，30%最优秀的投资机构才能生存。正是在如此严峻的形势下，1月18日，云迹科技宣布完成了C轮融资。 【品橙旅游】“这次疫情是投资和创业的分水岭，影响很深远。”英诺天使基金创始合伙人李竹曾预测，只有30%最优秀的创业者，30%最优秀的投资机构才能生存。 正是在如此严峻的形势下，1月18日，云迹科技宣布完成了C轮融资。过去一年，多家“服务机器人”科技公司连续、多次受到资本市场的垂青，感慨不易的同时，更让人看好的是其在文旅市场的巨大发展潜力。 频受青睐 据悉，云迹科技成立于2014年，是一家拥有自主知识产权的机器人技术、产品和服务商，应用场景有酒店、餐饮、商场、写字楼、行政服务机构、展馆及社区等多个领域。 来源：品橙旅游综合 这是云迹科技10个月内完成的第二次资本运作，累计融资额达5亿元人民币。从表格中不难发现，科大讯飞、腾讯、沸点资本、澜亭资本、联想创投等都是多次加码，足以说明资本市场对“服务机器人”的看重。 中央财经大学文化经济研究院副院长、副教授戴俊骋认为，云迹科技之所以如此备受资本…