2021年，大美青海定了这样三个“小目标”

过去的2020年，给许多人带来了思考和改变，对很多行业来说亦如此。2020年，青海文旅行业在疫情防控常态化形势下谱出新曲。2021年，面对全新的形势和考验，青海的“诗与远方”又将如何开场？ 2020年，青海文旅难中有“进”难中有“趣” 2020年，疫情使许多行业按下了“暂停键”。“景区关闭”“酒店退订”“团队业务停摆”“文化场馆闭馆”……等等关键词的背后，是文旅经济的重创。为支撑市场回暖，增强行业信心，青海文旅部门做了许多努力，尝试了许多新“玩法”。 游客在门源回族自治县的油菜花田中拍照（资料图）。新华社记者 吴刚 摄 青海省文化和旅游厅推出系列“组合拳”，联合多部门下达文化旅游专项资金2.5亿元，为276家旅行社暂退80%旅游服务质量保证金5624万元；先后开展文旅人游青海、青海人游青海、“黄河·河湟文化”惠民消费季、诚邀全国人民游青海等活动，全面激活青海文旅市场；打通线上线下双渠道，青海省专业艺术院团、民间艺术团体线上线下演出和直播3000余场，观看人数达400余万人（次），线上博物馆参观（点击）量达1709.2万人（次）。 在国家5A级景区海北藏族自治州阿咪东索旅游区，游客们登上…