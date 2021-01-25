西藏拟新增20条航线 打造世人向往的旅游目的地

图为2021年1月1日，在布达拉宫广场，游客在拍写真照。资料图 赵朗 摄 20日，西藏自治区第十一届人民代表大会第四次会议上公布的政府工作报告指出，2021年，西藏拟新增航线20条，区内航线票价年内再降20%。努力打造世人向往的旅游目的地。 回顾“十三五”时期，西藏自治区主席齐扎拉在政府工作报告中指出，“十三五”期间，西藏创新推出“冬游西藏”活动，旅游人次和收入提前两年完成“十三五”规划目标，分别是“十二五”时期的2.3倍、2.4倍。农牧民参与乡村旅游就业8.6万人，年人均增收4300元(人民币，下同)，文化产业示范基地(园区)234家，产值超过60亿元，年均增长15%。 政府工作报告指出，2021年，在做好新冠肺炎疫情防控的前提下，西藏将加快发展全时全域旅游。通过招商引资和基础设施建设，文化旅游产业投资力争完成100亿元以上。推出“天湖之旅”“边境之行”精品线路，建设G219旅游大通道。启动实施“文创西藏”新业态培育工程，发展乡村旅游，打造红色旅游。 齐扎拉表示，2021年，西藏将力争民航旅客吞吐量突破600万人次。旅游人次和收入双双增长20%以上，努力打造世人向往的旅游目的地。