数说宝“藏”这五年，西藏新增公路通车里程3.83万公里

记者从西藏自治区政府了解到，“十三五”期间全区新增公路通车里程3.83万公里，创造了平均每年建成7660公里公路的高原奇迹，每年新增公路通车里程高于川藏公路与青藏公路之和。 西藏拉林高等级公路沿线风景（2019年7月16日摄，无人机照片）。新华社记者 张汝锋 摄 西藏自治区交通运输厅厅长徐文强说，“十三五”是西藏公路建设投资、改善最大的时期，全区公路交通完成投资超过2515亿元，是“十二五”时期的3.7倍；截至2020年底，西藏公路通车里程达11.66万公里，较2015年末增长48.9%。 从7.83万公里到11.66万公里，西藏公路通车里程数据变化，鲜明反映了“世界屋脊”路网结构的提升和改善：2016年增速5.3%，2017年增速8.8%，2018年增速9.4%，2019年增速6.3%，2020年增速12.2%。 川藏公路通麦路段上的迫龙沟特大桥（2019年10月27日摄，无人机照片）。新华社记者 孙非 摄 路网建设在加速，高等级公路越来越多。“5年前，西藏只有一条38公里长的高等级公路，现在有688公里。拉萨至日喀则、那曲等地在建高等级公路通车以后，西藏高等级公路通车里程将达110…