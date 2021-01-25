阿佤山誓言 旅游首页 来源： 人民日报海外版 2021年01月25日 14:21 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 我没有见过如此美丽的县城。 进西盟县城，是下午晚些时候，日影西斜，阳光从西边峰峦的苍郁丛林顶头挥洒下来，整个县城笼罩在一片辉煌中。这是一座从原始森林中长出的县城，三面环山，一面临水，山是苍翠欲滴长满亚热带茂密丛林的大山，水是波光粼粼的勐梭龙潭湖，山光水影，云舒霞卷，县城静静地矗立在冬日和煦的暖风中。 一 云南普洱西盟佤族自治县曾是出了名的国家级贫困县，但如今这里看不到丝毫贫困迹象。街道清爽整洁，没有红绿灯、广告牌，仿佤族传统干栏式四面坡屋顶风格改建的赭红色建筑高低错落，考究别致，民族文化元素随处可见：象征财富的牛头门，铝制的仿真茅草屋檐，房子上的小米雀造型……眼前的一切，宛如图画。 像阅读一本书，我的西盟之行，从掀开县城这让人迷醉的封面开始。 西盟是佤族聚居的边境县，西与缅甸佤邦接壤，国境线长近90公里，全县总人口9万多。新中国成立之初，这里还处于原始社会末期，刀耕火种，男猎女织。1956年，在西盟县各族各界政治协商会议上正式通过了《西盟县直…