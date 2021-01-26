高原上的文化宝藏 旅游首页 来源： 人民网－人民日报海外版 2021年01月26日 15:29 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 藏医药是中国传统医药学宝库中一颗璀璨的明珠。2018年11月，联合国教科文组织将“藏医药浴法——中国藏族有关生命健康和疾病防治的知识与实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录，藏医药文化获得世界关注。在青海西宁，有一座全世界独一无二的藏医药文化博物馆，是了解藏医药和藏文化的绝佳场所。 青海藏医药文化博物馆2006年9月开馆，由南、北两馆组成，北馆以藏医药为主题，南馆则展示丰富多彩的藏文化。博物馆建筑秉承传统藏族建筑特色，北馆采用坛城的建筑理念，南馆以转经筒和经书为造型。博物馆内设11个专题展厅和千尊药师佛殿、古籍藏书阁等，馆藏文物5万余件/套，其中国家一级文物158件。 珍贵的医典古籍 走进北馆，馆内陈列的6000多部藏医药古籍文献、80幅藏医唐卡、200多件古代藏医医疗器械、3000多种藏药药材标本，全面展现了藏医学的悠久历史和丰厚内涵。 藏医学藏语叫“索瓦日巴”，是生活在青藏高原的先民在积累自身医疗经验的基础上，汲取欧亚传统医…