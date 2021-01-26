青岛国信置业25亿元竞得青岛高新区8宗地块_个股资讯_市场_中金在线

原标题：青岛国信置业25亿元竞得青岛高新区8宗地块 中国网地产讯 1月26日，青岛高新区8宗地块集中出让，总面积约31.13万㎡，规划总建筑面积77.8万㎡，总起始价25亿元。最终青岛国信高新区置业有限公司以总底价25亿元竞得。 地块编号G-2020-034，地块位于高新区田海路二支路以东、青威快速路延长线以西、双积公路以南、经三路以北，土地用途有城镇住宅、旅馆、商务金融和零售商业用地，土地面积为63083.9㎡，规划建筑面积为189251㎡，容积率1.0<R≤3.0，建筑密度≤30%，绿地率≥35%，拍卖起始价为3000元/㎡。 地块编号G-2020-035，地块位于高新区田海路二支路以东、青威快速路延长线以西、规划九号线以南、双积公路以北，土地用途有城镇住宅和零售商业用地，土地面积为38462.4㎡，规划建筑面积为103848㎡，容积率1.0<R≤2.7，建筑密度≤50%，绿地率≥35%，拍卖起始价为2900元/㎡。 地块编号G-2020-036，地块位于高新区田海路二支路以东、青威快速路延长线以西、支十号线以南、规划九号线以北，土地用途为城镇住宅和零售商业用地，土地面积为2066…