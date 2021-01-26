2021年春运自1月28日开始至3月8日结束，共计40天。1月25日，记者从拉萨火车站获悉，今年春运期间，拉萨火车站预计发送旅客12万人次，日均发送旅客3000人次。 拉萨火车站负责人介绍，今年春运节前以务工流、探亲流为主，客流相对较少，拉萨至日喀则、西宁、格尔木方向客流较集中。节后第一高峰在春节假期过后，主要是探亲人员返回工作岗位，主要以日喀则、那曲、安多、格尔木、西宁方向客流为主；第二高峰期在正月十五过后，学生流、务工流、探亲流高度重叠，客流相对集中。由于拉萨地区学生开学时间晚于其他地方，拉萨火车站春运预计在3月10日左右结束，晚于其他地区。 为了确保春运期间旅客出行安全，拉萨火车站提前部署安排，对车站所有客运服务设施设备进行检查，对客运电梯、候车室座椅、饮水机进行维修保养，确保设备状态良好；春运期间增加站台客运人员，做好站台巡视检查工作，车站广播室加大旅客上下车安全提示，确保旅客上下车安全；严格落实疫情防控各项措施，做好干部职工个人防护的同时提醒旅客做好个人防护工作，按规定对候车室、售票大厅处所进行消毒，杜绝高温人员漏查、漏报，确保疫情防控工作取得实效；春运期间增加安检通道1处，…