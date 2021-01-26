好未来和跟谁学 正重演携程和去哪儿的戏码好未来跟谁学携程_新浪科技_新浪网

作者｜Eastland 2012年是玛雅预言的人类末日，却成了众多行业的“元年”，比如生鲜电商、在线教育…… 话说在线教育，到2014年玩家已经上千，从那时起，“泡沫严重”“倒闭潮将至”的鼓噪从未停止。 两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山，在线教育头部玩家估值陆续迈过百亿美元—— 2020年10月下旬，猿辅导完成新一轮融资， 腾讯 、高瓴、淡马锡等新老股东慷慨解囊，投资超过20亿美元，猿辅导投后估值达到155亿美元； 12月7日， 跟谁学 宣布增发A类普通股融资8.7亿美元（最新市值近220亿美元）； 12月28日，作业帮宣布完成16亿美元融资（E+轮），加上6月份的E轮，半年拿到23.5亿美元； 同日， 好未来 宣布33亿美元再融资方案——发行22亿美元可转债及10亿美元A类普通股（好未来最新市值460亿美元），11月还有一笔11亿美元的融资，好未来两个月拿到44亿美元。 在刚刚过去的一个季度（2020年Q4），仅头部四家教育培训机构融资额就超过80亿美元，可以预见2021年竞争将异常激烈，谁都别想安安稳稳赚钱。与当年的在线旅行相似，在线教育大概率将出现全行业亏损。撑不下去的玩家将成为“…