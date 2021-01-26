贵州：推进旅游产业化 实现“旅游+”多元融合

1月25日，记者从贵州省第十三届人民代表大会第四次会议上获悉，2021年贵州将持续发挥气候、生态、文化等资源优势，丰富旅游生态和人文内涵，打造有核心竞争力的旅游品牌，促进“旅游+”多产业融合发展，提升旅游对经济社会发展的带动力和贡献度。 1月25日，记者从贵州省第十三届人民代表大会第四次会议上获悉，2021年贵州将持续发挥气候、生态、文化等资源优势，丰富旅游生态和人文内涵，打造有核心竞争力的旅游品牌，促进“旅游+”多产业融合发展，提升旅游对经济社会发展的带动力和贡献度。 推动旅游资源开发项目提质增效。坚持以市场化为导向，创新旅游资源开发模式，引进战略投资者和投资经营主体，加快旅游资源整合重组和整体性开发，打造独具特色的精品景点景区，提升旅游品质和竞争力。加大对闲置、低效旅游项目的盘活提升力度，力争尽快发挥更大效益。 大力培育旅游市场主体。实施旅游经营主体培育专项行动，着力引进一批辐射带动力强的旅游龙头企业，以及品牌酒店、特色民宿、旅行社、演艺等专业性旅游企业，大力扶持本土旅游企业，新增营业收入超亿元旅游企业5家以上。支持优强旅游企业上市。 大力发展特色旅游。积极发展避暑康养、温泉度假、…