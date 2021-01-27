青海省祁连县全民行动打造“三全”旅游_涉藏动态_中国西藏网

图为卓尔山景区一角。李隽 摄 新年伊始，素有“东方小瑞士”之称的青海省海北藏族自治州祁连县，一场冰雪盛会持续进行，不论是和草原还是山地，来自周边省市州的数游客和冰雪爱好者踏雪祁连山下，畅游冰雪世界、体验民族风情。 “祁连的旅游夏天最好，冬天是个短板，针对现状我们招商引资，多次到北京、黑龙江、吉林等地考察，想办法利用祁连独特的冰雪优势，让冬春季旅游市场由冷变热，进一步打造全域、全时、全季旅游。”26日，祁连县文体旅游广电局党组书记、局长马金国介绍，今年祁连将把牛心山脚下的营盘台村打造成为冰雪小镇，让游客到此感受高山滑雪，目前项目实施规划已完成，即将开工建设。 祁连县地处祁连山中断，境内集草原、雪山、林海、峡谷、冰川、湿地、丹霞地貌融为一体，是西北草原景观和荒漠景观的分界线，也是农耕文明和草原文明、青藏高原和黄土高原、藏族和汉族聚居区的地理分界带；境内“八一冰川”、黑河大峡谷、祁连山草原、格萨尔王边城遗址、油葫芦自然保护区等构成了祁连独具魅力的自然景观。 图为游客体验雪上娱乐项目。李隽 摄 依托独特的地理优势和丰富的文化旅游资源，祁连先后成功举办或承办了中国祁连山国际飞行节、草原风情文化旅…