拉萨柳梧大桥南桥头A匝道正式通车

近日，由北京城建设计发展集团承建的拉萨市柳梧大桥南桥头匝道项目，顺利完工并举行通车仪式。 据悉，柳梧大桥南桥头交通拥堵节点改造项目，位于拉萨市柳梧大桥南桥头。柳梧大桥横跨拉萨河，桥梁全长1660米，是连接拉萨市区与柳梧新区的交通要道，也是拉萨市区出城的主要道路。柳梧大桥建于2006年，当前不仅承担对外交通需求，而且也是进出柳梧新区的大通道。 近年来，柳梧大桥由北向南方向通行压力很大，柳梧大桥南桥头交通堵节点改造工程的建设，成功将柳梧大桥与南环路直接连通起来，充分利用南环路分流大桥上面向西方向车流，有效减少进入柳梧新区车流量，从而使柳梧大桥向南方向交通拥堵得到缓解。 据拉萨市交通运输局党组副书记、副局长青扎介绍，柳梧大桥西南方向建设单向单车道匝道，实现了柳梧大桥与南环路直接连通。匝道长度437.744米，其中匝道桥梁长度315.608米，与柳梧大桥拼接段53.201米，匝道断面宽度8.55米。该项目自施工至今历时243天，目前已全面竣工，具备通车条件。建设内容主要包括桥梁工程、道路工程、交通工程、排水工程、照明工程。 青扎表示，目前，柳梧大桥北向南车流量约为2800辆/小时，据初步估计，…