2025年西藏空气质量优良率保持95%以上

“绿水青山就是金山银山，冰天雪地也是金山银山。”加强生态文明建设，护佑高原绿水青山，坚持绿色发展，是新时代西藏实现高质量发展的必由之路。近日，自治区生态环境厅党组书记、副厅长胡为民介绍，近年来，自治区生态环境厅以打好污染防治攻坚战为核心，全力加强环境污染防治，大力实施生态保护建设，各项数据表明，西藏仍是世界上生态环境质量最好的地区之一。记者 梁兰 深度治理 生态环境质量实现新改善 青藏高原的蓝天、白云、绿水青山让人魂牵梦萦。“为保护好西藏的绿水青山，我们持续优化调整产业、能源、运输和用地结构，推进防风固沙绿化、扬尘污染防治、工业达标排放等深度治理。”胡为民介绍，2018至2020年，地级以上城市环境空气优良天数比率连续三年保持在99%以上，可以说，蓝天保卫战已经取得决定性胜利。 在碧水保卫战方面，自治区生态环境厅持续落实水污染防治行动计划工作方案，配合落实河湖长制。胡为民介绍，2020年共落实1.84亿元实施雅砻河、年楚河等重点流域水生态保护工程，全面推进27个农村污水处理试点工程建设，全区主要江河湖泊及饮用水水源地水质持续保持优良，碧水保卫战也取得了阶段性成效。 “2020年，净土保…