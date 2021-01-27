Netflix打造的蓝可儿离奇死亡事件纪录片发布预告 即将上线_腾讯新闻

2013年2月，21岁的加拿大籍华人蓝可儿（Elisa Lam）在洛杉矶塞西尔酒店（Cecil Hotel）屋顶水塔内溺亡，该事件因有太多疑点以及蓝可儿失踪前被监视器拍摄到在酒店电梯内作出一系列古怪动作，成为全球关注焦点。不久之后洛杉矶警方公布结果称，“蓝可儿死因是意外溺死，并认为其生前患有躁郁症。” 但许多人对于这一结果表示质疑，又因这家“百年老店”曾发生过多起凶杀案和自杀案，臭名昭著的连环杀手理查德・拉米雷兹和杰克・恩特维格也曾投宿于此，让整个事件至今都带着“诡异氛围”。 Netflix将此事件打造成了一部纪录片――《犯罪现场：赛西尔酒店失踪事件》，并于今日早些时候发布了预告。 在这部纪录片中，洛杉矶塞西尔酒店再次成为焦点，大学生蓝可儿诡异失踪，为这间酒店的暗黑历史添增最新篇章。之前《AHS》第五季《旅馆》里的科特兹旅馆取材之一就有塞西尔酒店！ 关于蓝可儿失踪前在酒店电梯内做出一系列诡异举动、蓝可儿的朋友收到其寄出的明信片，以及蓝可儿又是怎样走到酒店楼顶的 这些诡异的问题也都将在该纪录片中呈现并作出分析。该纪录片将会访问参与过调查案件的警员、酒店员工以及相关住客等，那些未公开的细节…