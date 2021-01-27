奋斗百年路 启航新征程·脱贫攻坚答卷丨武隆后坪乡：风景变“钱景” 田园变资源-原创-华龙网

奋斗百年路 启航新征程·脱贫攻坚答卷丨武隆后坪乡：风景变“钱景” 田园变资源 2021-01-27 12:04:05 来源： 近年来，全市上下深入学习领会习近平总书记关于扶贫工作重要论述、在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话和视察重庆重要讲话精神，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，18个深度贫困乡镇全部完成脱贫摘帽任务，带动了全市决战贫困工作全局，推动脱贫攻坚经验举措“点上可持续、面上可推广”。 从即日起，华龙网-新重庆客户端特别推出《奋斗百年路 启航新征程·脱贫攻坚答卷》专栏，深入报道我市18个深度贫困乡镇脱贫攻坚经验，解读“产业兴、生态美、百姓富”的嬗变。 华龙网-新重庆客户端1月27日11时25分讯（记者 刘雪琴 曹建）重庆市武隆区后坪乡曾是重庆18个深度贫困乡镇之一，乡里虽然有着保存完好的苗族古寨等资源，却受制于交通闭塞、产业落后，老百姓守着绿水青山受着穷。 后坪乡交通条件改善。后坪乡政府供图 华龙网发 脱贫攻坚战打响以来，按照市委、市政府的决策部署，在武隆区委、区政府的高度重视和坚强领导下，在市委政法委扶贫集团等相关部门的倾力帮扶下，后坪乡党委政府立足自身资源优势，激发广大群…