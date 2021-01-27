庐阳区在全省率先推行平面停车场改建立体停车场_中国网

1月26日，记者从庐阳区城管局获悉，该区在全省率先推行平面停车场改建立体智能停车场举措，百货大楼停车场近日正式对外启用，可有效缓解四牌楼商圈停车难问题。 记者日前在徽州大道与长江中路交口处的百货大楼停车场看到，该停车场为一座独特的8层金属结构建筑物，内部整齐地停放着一排排小汽车，宛若住着各种汽车的“旅馆”。 据了解，为效改善四牌楼商圈的停车环境，百货大楼停车场于2020年8月31日启动改造工程，将原来单层平面停车场升级改造为8层立体智能停车场，车位从33个增加至90个，以缓解四牌楼商圈的停车压力。 “顾客只要将车开进停车场，然后电脑便会自动调节车辆停放位置。”百货大楼停车场负责人介绍，取车时，只要扫码缴纳停车费，车辆将自动调出并停至车库门口，之前朝里的车头也会自动调转朝外，车主进入车库后无需倒车便可直接驾车驶离，停车、取车用时都不到1分钟的时间。 据悉，该停车场限高2.05米，限重2.5吨。“车库四周都有红外线监测，一旦发现欲停入的车辆超高、超重或者车库内有人或物体误入，设备会立刻停止运行并发出警报，提醒工作人员前来处理。同时我们安排专人24小时在停车场值守，负责指导顾客停车、取车。”…