航司获得 Simpliflying 支持的 APEX 健康安全奖项

沙特阿拉伯王国吉达, 2021年1月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 沙特阿拉伯国家航空公司——沙特阿拉伯航空公司 (SAUDIA) 获颁由 Simpliflying 支持的 APEX 健康安全（APEX Health Safety） 钻石奖，表彰航司在确保全司上下、所有业务中进行最高级别的清洁卫生工作上做出的努力。

航空旅客体验协会（APEX）颁发的 APEX 奖旨在表彰行业中一些领先的公司，它们力求确保安全和防护方面采取严格措施防止新冠肺炎疫情的蔓延。

在谈到颁发给沙航的最新奖项时，首席执行官 Ibrahim S. Koshy 机长说道：“ 沙航高度重视乘客和团队成员的安全，并始终在旅程的每一步都采用严格的消毒规程。

Koshy 机长接着说：“安全至上。我们的团队致力于追求卓越，并准备按照航空公司制定的新冠病毒安全措施，在机上提供沙航特色的周到服务。”

APEX 首席执行官 Joe Leader 博士则说：“ 继成为2021年 APEX 五星级航空公司之后，沙航现在已经达到了钻石级医院级别的健康安全水平，为每位客户带来了福音。”

“APEX 是一个全球性的非营利组织，42年来全心致力于提升航空乘客的体验，沙航多年来对客户的承诺和努力如今借由 SimpliFlying 这个基于科学的评估平台被众人所见。”

“通过与滴露等品牌的合作，及每次使用后对厕所进行卫生处理等举措，沙航提高了航空业健康安全标准的门槛。在确保健康安全方面达到医院级别，极大增强了旅行者之间的信任， " SimpliFlying 首席执行官 Shashank Nigam 说。

沙航部分健康和安全协议包括以下内容：

电子登机牌： 所有乘坐沙航班机的旅客都必须在值机柜台和登机柜台出示电子登机牌。

每次飞行后进行完全灭菌： 沙航利用 UVC 紫外线对飞机座椅进行消毒，尽一切努力为乘客和员工提供安全和预防措施。这项新技术的工作原理是在十分钟内，在中等大小的机舱内发射紫外线对机舱表面进行完全的消毒。每次飞行后都将使用 UVC 消毒方案。

员工测试和防护工具包 ：沙航会在每次飞行之前对所有一线人员和机组人员进行筛查。航空公司的机组人员在飞机上穿着完整的 PPE 套件，其中包括：

一次性手套;

口罩；

护目镜；

医用长袍。

机上保持社交距离： 机组人员和值机团队成员时刻保持与其他机组人员、地勤人员和旅客之间的社交距离。

个人清洁包： 所有乘坐沙航班机的旅客都将获得滴露卫生用品，确保在整个旅途中感到舒适。

机上餐食： 机上分发的所有食品和饮料均已密封。餐具和餐具均为一次性使用，并在安全包装内提供给乘客。

近年来，沙航在其144架窄体和宽体飞机的机队基础上进行了大量投资，其飞机平均机龄为5年，可以说是天空中最年轻的机队之一。

沙航的航线网络遍及四大洲超过95个目的地，直达沙特阿拉伯王国的所有28个国内机场。

2020年12月，沙航获得了 APEX 排名的“五星”。APEX 航空公司官方排名（Official Airline Ratings ） 是第一个完全基于独立验证的乘客反馈的航空公司评级方案。

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沙特阿拉伯航空公司（SAUDIA）机上健康安全措施获得钻石奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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