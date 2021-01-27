适合一个人旅行的15个地方 收藏下来以后去走走旅行拉萨敦煌_新浪时尚_新浪网

作者：环球旅行 很多人都有这种感觉： 小时候喜欢热闹，走街串巷地奔跑、串门。 上学后喜欢陪伴，身边总是有三三两两的朋友，从不会孤独。 长大后却变得越来越形影单只，一个人吃饭、睡觉、一个人逛街。 很多时候，想要出去旅行的心，也因为 “只有一个人” 而搁置。 其实旅行并不一定需要陪伴，有时候一个人也能哼着歌大步向前走，遇见不同的美景。 下面这15个旅行地，一个人也要走遍，因为每一个都会给你带来不一样的惊喜，因为疫情暂时去不了的就收藏起来，等有时间的再去也可以。 一定要去一次敦煌 看看那万古流芳的传奇艺术 有人说： 人这一生，一定要去一次敦煌。看莫高窟的信仰，看月牙泉水的顽强，看玉门关的春风不度，看曾经的盛唐… 当你穿过茫茫沙漠，看到敦煌后，不自觉地就被眼前流芳千古的景色所震撼。 这有藏着敦煌文化宝藏的莫高窟、有一望无际的鸣沙山、有神秘绝美的月牙泉、也有带着苍凉色彩的玉门关。。。 当你来到这，绝对会被眼前的敦煌文化所震撼、所感动。 一定要去一次拉萨 逛一逛仓央嘉措曾流浪的街头 每个人心中都有一个拉萨梦，有人想去布达拉宫朝拜、有人想去大昭寺晒月光、也有人想在拉萨街头的小馆喝酥油茶。。。