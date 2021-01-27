冰雪经济热起来 旅游首页 来源： 人民日报 2021年01月27日 15:26 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 以文化为牵引，借助冬奥会契机，推动冰雪运动和其他产业融合发展，进一步提升冰雪旅游的服务品质和产品丰富度，让更多消费者在参与冰雪运动和冰雪休闲中收获满意，为冰雪经济长期可持续发展提供新动能。 冰雪旅游持续升温 滑雪、玩雪成为冬季休闲的热门之选 天气越冷，冰雪越热！到冰天雪地里欣赏冰雪风光、在滑雪板上感受冰雪激情、来冰雪之乡体验冰雪文化……进入冬季，人们对冰雪的热情再次被点燃。 “作为一名滑雪运动爱好者，我一直期盼能来新疆滑雪，终于如愿以偿。”近日，在新疆阿勒泰将军山滑雪场，滑雪爱好者张勇说。进入冰雪旅游旺季，该滑雪场根据滑雪爱好者的不同需求，安排滑雪教练为游客提供教学指导服务，便于大家学习滑雪技巧、更好地体验滑雪乐趣。此外，滑雪场还增加了雪地摩托车、雪圈等多种休闲游乐设施，为游客提供一站式滑雪服务。 吉林雾凇、哈尔滨冰雕、川藏雪山日出、阿勒泰可可托海雪山峡谷、伊春冰雪温泉……近年来，我国冰雪旅游保持平稳较快增长态势。美团平台大数据显示，2019年…