山西展出战国至现代600余件民间传统银饰 旅游首页 来源： 中国新闻网 2021年01月27日 14:21 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： “如银岁月美意延年——山西传统银饰展”26日在山西青铜博物馆开展，从春秋战国到现代，600余件传统银饰串联起中国民间银饰的发展脉络。 这些纵贯2300余年的银饰，来自山西博物院、山西地质博物馆、晋国古都博物馆及私人藏家，它们代表着中国各时代的女性审美，反映着一个时期的民俗和经济发展。 明清时期，山西晋商名满天下，成为中国最富有的地区之一。随着晋商的壮大发展，种类繁多的民间银饰逐渐成为身份和富贵的象征。 “彼时，山西商人积聚了大量财富，由此带来民风之变，银饰的制作逐渐遍布城乡，并形成明显区别于京、闽、徽、苏、赣、广、藏等地的‘晋工’。”山西青铜博物馆馆长梁育军介绍。 梁育军介绍，山西银饰制作大气厚实且讲究细节，在工艺上，“晋工”银饰喜用高浮雕、深剔地，善以烧蓝、点翠等强化装饰效果。 本次展览通过6个单元，对人类用银历史进行回顾，展出明清时期种类繁多的银饰，包括头饰、项饰、挂饰及手饰。其中，四股钗、“双尖”大扁簪、宫锁、…