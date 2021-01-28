美丽乡村让村民吃上“旅游饭”

塔巴村帕热组掩映在距拉萨市墨竹工卡县以东约2公里处的群山之中，这里平均海拔3800米，居住着92户389人。农村人居环境整治行动开展以来，塔巴村帕热组铺设柏油道路、开展垃圾分类、发展植树造林……环境变美了，旅游业也发展了起来，乡亲们吃上了“旅游饭”。 走进塔巴村帕热组，映入眼帘的是齐整干净的院落、宽敞的柏油马路、清澈见底的河水，绿树成荫、鲜花遍地，村子里还建设了公共浴室、健身场所、陶艺展示馆……很难想象，3年前的这里，群众年人均收入仅有9000元，住的是土坯房，走的是泥泞路，喝的是土井水。 近年来，拉萨市墨竹工卡县深入实施“生态立县”战略，围绕“全面提升人居环境”，以塔巴村帕热组为示范点，将人居环境整治工作全面铺开。 帕热组拥有历史悠久的塔巴陶瓷厂，主要制作茶罐、酒壶、油壶等陶瓷产品，种类达40余种。2006年，塔巴村民间传统陶技艺术被列为第一批自治区非物质文化遗产名录。自村里开展农村人居环境整治行动后，村民居住环境大幅改善，生活质量稳步提升，乡村旅游发展红火，年人均收入近2万元。 “从前村里道路很窄、坑坑洼洼，房前屋后堆着各种垃圾。现在不一样了，村公路宽敞平顺，水泥路修到了家门口。绿…