淄博市公安局高新区分局关于严厉打击疫情防控期间违法犯罪的通告
为依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺疫情防控违法犯罪行为，保障人民群众生命安全和身体健康，确保疫情防控工作顺利开展，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国传染病防治法》等法律规定，以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发的《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》，公安机关将依法从严从重打击处理疫情防控期间有关违法犯罪，现通告如下： 一、广大市民应减少不必要出行和聚集，非必要不前往疫情重点地区。如必须前往，应按疫情防控要求向所在单位或社区(村庄)报备，返回高新区后主动报告并配合进行隔离管控。隐瞒不报或不配合落实防控措施的，依法追究法律责任。 二、凡有疫情重点地区旅居史的进入(返回)高新区人员，以及从事冷链食品、进口货物搬卸、隔离场所服务等相关工作的进入(返回)高新区人员，应按疫情防控要求提前向所在单位或社区(村居)报备个人身份、行程、健康状和抵达的方式、日期等;进入高新区后要主动配合进行核酸检测和医学隔离观察等措施。对拒不配合或隐瞒接触史及行动轨迹的，依法追究法律责任。 三、与确诊病例、疑似…