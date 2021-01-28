春运大幕开启 守护好“开往春天的列车” 旅游首页 来源： 新华网 2021年01月28日 16:51 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称：北京局集团公司）获悉：2021年春运自1月28日开始，至3月8日结束，共计40天。 2021年北京局集团公司春运旅客运输预计以中短途客流为主，客流总体平稳。期间，北京局集团公司将认真落实疫情防控措施、科学组织运能运力，确保旅客安全有序出行。 精准防控178个车站严把第一道关口 按照国铁集团统一部署和北京局集团公司域内各地方政府防疫管控政策要求，北京局集团公司在建立健全疫情防控联防联控、阻断疫情站车传播、重点人员转运加强人防、物防、技防等相关措施机制严格落实的基础上，共计在管内178个客运站进站通道297个，出站测温通道322个，配备测温门式设备242套，红外测温设备395套，手持测温仪2283个，应急处理箱和专用测温包533个，配备测温人员1515人，设立发热旅客留观点345个，严把站车第一道关口。 在此基础上，持续加强进出站旅客测温、站车消毒通风环境消杀、职工个人防护、发热旅客…