枣庄:“非遗+”点染文旅融合灵动画卷 旅游首页 来源： 中国旅游报 2021年01月28日 11:45 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 近年来，山东省枣庄市通过推进“非遗+节庆”“非遗+演艺”“非遗+营销”，积极探索非遗与旅游融合发展，在促进非遗传承的同时，为旅游增添更多内涵。2020年，“枣庄：‘非遗+’促进文旅融合高质量发展”入选文化和旅游部非物质文化遗产司支持遴选的2020非遗与旅游融合发展优秀案例。 节庆赋能 打造品牌 华幡舞狮、社火巡游、火龙钢花、爬杆龙……今年元旦假期，枣庄市台儿庄古城景区开展了一系列非遗演艺活动，热闹欢庆的场面吸引4.12万人次游客到这里赏民俗、逛古城。 1月1日，2021年好客山东贺年会在台儿庄古城启动。从元旦到元宵，游客可在台儿庄古城欣赏舞龙、高跷、国潮互动变脸、国潮杂技等丰富的非遗演出和民俗展演，参与新春美食节等系列活动。近年来，台儿庄古城“链接”元旦、春节、元宵三大节日，以传统文化为载体打造节庆品牌，“到台儿庄古城过大年”成为枣庄文化和旅游的一张新名片。 作为南北融汇之地，枣庄历史悠久，非遗等文化资源丰富，目前全市有…