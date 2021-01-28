长安街景观灯将于小年夜点亮 旅游首页 来源： 北京日报 2021年01月28日 11:16 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 26日凌晨，长安街东单路口西侧，三辆电力高车缓缓驶来，稳稳停在一基华灯旁边。4名身着国家电网工作服的工作人员熟练地蹬车作业，有条不紊地安装、调试大红灯笼。随着春节的临近，按照市城管委统一部署，国网北京电力城市照明管理中心全面启动2021年春节景观布置工作。 记者在景观布置现场看到，长安街悬挂的灯笼直径1.2米，高度1.28米，重量达20多斤，“中国结”还要更重一些，约30多斤。安装一个灯笼或者“中国结”需要4人合力才能完成。只见两名工作人员负责组装灯球和架子，另外两名工作人员登上16米的高车，将组装好的设备用抱箍的方式固定在灯杆上，完成全套工序约需要30分钟。 由国网北京电力城市照明管理中心承担的2021年春节景观布置工作，主要包括长安街东单至西单路段121基华灯共安装242套大红灯笼；东单至国贸桥、西单至新兴桥的431基铁杆灯安装862套“中国结”；北海大桥地区安装100套串灯。其中，灯笼和“中国结”材质为PETG，比过去亚克力材…