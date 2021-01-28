有序做好春运期间群众出行核酸检测工作 旅游首页 来源： 人民日报 2021年01月28日 10:49 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 为做好春运期间群众出行核酸检测有关工作，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发了《关于有序做好春运期间群众出行核酸检测工作的通知》。 针对中高风险地区及其所在地市人员出行，通知指出，高风险地区人员或近14天内有高风险地区旅居史人员春运期间不流动。中风险地区人员或近14天内有中风险地区旅居史人员春运期间原则上不流动；如确需出行，须经当地疫情防控指挥部批准，并持有72小时内有效新冠病毒核酸检测阴性结果。中、高风险地区所在地市的其他人员春运期间省际、市际出行，须持7日内有效新冠病毒核酸检测阴性结果。 针对低风险地区人员出行，通知明确，14日内有发热、咳嗽、咽痛、腹泻、味觉嗅觉减退等临床症状之一者，尽量避免非必要出行。低风险地区的进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员等重点人群确需省际、市际出行的，以及跨省返回农村地区的返乡人员，应当持7日内有效新冠病毒核酸检测阴性结果。其他人员应当持健…