发改委：多种方式满足就地过年群众文化体育需求 旅游首页 来源： 人民网-旅游频道 2021年01月28日 09:46 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 今日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况。国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕表示就地过年需要做好服务保障，需要提供更多的、更丰富多彩的文化、体育相关活动，让就地过年的群众无论在哪儿都能感受到家的感觉，都能过一个好年。 他指出，为营造良好的节日氛围，更好满足就地过年群众的精神文化需要，《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》（以下简称为《通知》）明确提出，要增加网络、电视、广播等文化体育节目供应，鼓励提供免费流量，网络视频APP限时免费电影放映等线上服务，在做好疫情防控和限量、预约、错峰的前提下，要保障公共空间开放时间和旅游产品供给等，相关部门正在按这些要求做好充分、周密的准备工作，扎实地推进各项措施落到实处，让人民群众能够享受到这种便利。 第一，在丰富节目供给方面，鼓励低风险地区文艺院团在做好疫情防控的前提下，在空间开阔的场所增加演出频次，…