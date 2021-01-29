拉萨市交警开展道路交通安全整治行动

为确保春运期间道路交通安全，日前，拉萨市各级交管部门根据全市交通现状提前策划，精密部署，开展以“平安春运·交警同行”为主题的道路交通安全整治行动。 在加强源头治理方面，拉萨市各级交管部门深入开展交通安全隐患排查，对“两客一危一货”、面包车、“营转非”大客车等开展隐患排查，严厉查处“三超一疲劳”、酒驾醉驾、涉牌涉证等严重交通违法行为。同时，扎实开展交通违法查处，在市区重点路口路段、高等级公路、国省道设立临时检查点，严厉查处疲劳驾驶、超速行驶、不按规定车道行驶、违法停车、货车违法载人、超限超载、面包车超员等各类交通违法行为，保障全市交通环境文明、畅通、有序。 春运已经来临，拉萨市交警提醒广大交通参与者，自觉遵守交通法律法规，做到文明出行、守法出行、安全出行。假日期间，自驾长途出行，应做好充足准备，提前掌握车况、路况、天气情况，合理安排行程，不要超员载客、超速行驶、疲劳驾驶，避免夜间行车；通过桥面、隧道时，应降低车速，遇情况提前采取制动、减速措施，避免紧急制动或转向，以防发生危险。此外，节日期间亲朋好友聚会多，酒后驾驶安全风险加大，请谨记酒后莫开车，开车莫饮酒。