2021春运启动 西藏民航春运工作稳步推进

28日，2021年春运正式开始。今年春运自1月28日开始至3月8日结束，共计40天。 1月28日，春运首日拉萨贡嘎机场旅客进港入口。新华网 达珍 摄 “春运期间我们将持续加强进出港旅客体温检测和个人防护用品的使用管理，加强值机、安检区域巡视引导，及时疏导旅客。按照‘人物同防’要求，目前区局已完成449人次的疫苗接种和第一轮次重点岗位人员1512人次核酸检测。针对旅客运输班车也实施旅客上车体温检测、全程佩戴口罩、每一车次一消杀等措施。”民航西藏区局春运工作领导小组工作人员王保华介绍道，“针对国内冷链运输货物，我们要求提供‘核酸检测报告’和‘产地证明’，确保来源可溯、流转可查。” 1月28日拉萨贡嘎机场旅客正在办理自助值机服务。新华网 达珍 摄 今年春运民航西藏区局将在往年基础上强化旅客自助化服务引导，提倡旅客使用手机APP自助办理电子登记牌乘机，同时设立特殊旅客服务岗位，对老年人、无成人陪伴儿童等特殊旅客进行一对一导乘服务。候机楼内医疗点实行航班运行期间医护人员在岗值守、内场医疗点实行医护人员24小时值守等安排，全力保证进出港旅客日常医疗需求及危重症患者的院前急救和转移后送工作。 1月2…