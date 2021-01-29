详细说明 亿达广告用智慧和文化的力量，使亿达广告在这个激烈竞争的行业成长为一家令人尊敬的“四满意”企业：消费者满意：用精细化的服务，通过提高品牌知名度，使客户获得愉悦；让合作伙伴满意：共生双赢，和谐发展；诚信经营，共同发展。客户：客户是衣食父母，团队合作：共享共担，平凡人做非凡事，拥抱变化：迎接变化，勇于创新，诚信：诚实正直，言行坦荡，激情：乐观向上，不言弃弃，敬业：专业执着，精益求精。 墙体广告随着乡镇经济的发展，农村市场拥有巨大的消费潜力，农村居民的购买力逐渐提高，农村市场仍是一片蓝海。但是相对人口密集、资讯发达的城市来说，农村消费者教育和消费水平仍偏低，农村的信息渠道更为狭窄，难以接受复杂的广告形式和诉求。这就决定了传统的广播、电视依然是直达农村市场的有效的媒介。但是，拓展农村市场不仅依靠电波传媒，还需要小众媒体针对特定的人群实行平易近人的就近传播。由于农村地广人稀，要像城市那样设立专门的路牌或灯箱广告，成本比较昂贵，而且管理也比较困难，相对于城市大量的到达人群来说广告千人成本也高得多，因此就地取材的墙体广告就具有其他户外媒体无法比拟的优势。一般而言，墙体广告的选择在国道、省道两…