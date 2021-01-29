“石窟艺术之乡”甘肃将加强石窟保护利用 旅游首页 来源： 新华网 2021年01月29日 14:52 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 记者从27日召开的甘肃省文物局长工作会议上获悉，甘肃省将在“十四五”时期加强对石窟的保护利用，推动境内石窟的标准化管理，强化科技支撑。 甘肃省文物局局长马玉萍介绍，2020年甘肃省启动了境内石窟寺专项调查，调查涉及石窟基本情况、文物现状、外围环境等诸多内容。这项“摸清家底”的工作拟于2021年4月完成。 面对各地保护能力差异较大的现状，甘肃计划在“十四五”时期出台《甘肃省石窟寺管理导则》，推动境内石窟寺的标准化管理。“敦煌研究院管理着莫高窟等6处石窟，在文物保护、监测、数字化等领域拥有较为成熟的模式。下一步，我们将基于‘敦煌模式’形成规范性标准，为省内其他石窟的保护管理提供参照。”马玉萍说。 “十四五”时期，甘肃省还将整合省内重点石窟的数据资源，建立省级石窟资源数据库，实现石窟数据资源的统一存储、利用和共享。基于全省重点石窟的实时监测平台也在筹划之中。 甘肃被称为“石窟艺术之乡”，现存石窟205处，其中世界文化遗产（点）有…