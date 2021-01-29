广州春节期间将办文旅惠民活动超300场次 旅游首页 来源： 中新网 2021年01月29日 10:11 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 广州市文化广电旅游局27日通报称，据不完全统计，牛年新春期间，广州市将举办各类文化旅游惠民活动300余场次，其中市级文艺惠民演出42场、公共文化和旅游场所惠民重点活动137场次、博物馆展览活动64场次，满足市民游客文化旅游需求。 为推进广州文旅融合创新示范区项目建设，“广东醒狮”展拟于1月29日至2月26日在广州塔一楼环形展廊举行。展览分为“狮路传情”和“狮醒中国”两个专题，展出丝绸、陶瓷、珐琅、牙雕、国画、广彩、广绣等，是一次醒狮文化的集中展示，具有浓郁的岭南年味。 春节期间，广州市属博物馆计划组织线下展览50个，线上展览14个。其中，广州艺术博物院举办《惠风和畅——明清春天题材绘画展》，广东民间工艺博物馆举办《向往美好——馆藏传统工艺所见的小康生活题材》、广州博物馆举办《户上千色映羊城——广州博物馆藏广式彩色玻璃窗展》等一系列具有新年气息的传统文化题材馆藏文物展示活动；孙中山大元帅府组织线上看展回顾抗疫英雄事迹，让广…