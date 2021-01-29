爱立信公布2020年第四季度和全年财报

北京2021年1月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ —

第四季度财报要点

销售额为696亿瑞典克朗（2019年同期为664亿瑞典克郎），按可比单位和货币调整后，销售额同比增长13%，这主要受益于东北亚、欧洲和北美的销售。

扣除重组费用的毛利率提高至40.6%（2019年同期为37.1%），所有业务部门的毛利率都有所提高。报告毛利率增至40.6%（2019年同期为36.8%）。

受网络业务的带动，扣除重组费用的营业收入从65亿瑞典克朗（营业利润率为9.7%）增至110亿瑞典克朗（营业利润率为15.8%）。营业收入为110亿瑞典克郎（2019年同期为61亿瑞典克郎）。

按可比单位和货币调整后的网络业务销售额同比增长20%。扣除重组费用的网络业务营业利润率为21.5%（2019年同期为14.5%）。

报告净利润为72亿瑞典克朗（2019年同期为45亿瑞典克朗）。

并购前自由现金流为128亿瑞典克朗（2019年同期为-19亿瑞典克朗）。2019年第4季度的数据包括与美国证券交易委员会和司法部的调查决议有关的101亿瑞典克朗付款。2020年12月31日的净现金流为419亿瑞典克朗（2019年同期为345亿瑞典克朗）。

全年财报要点

按可比单位和货币调整后的销售额增长5%，网络业务增长10%。报告销售额增长2%，达到2324亿瑞典克朗。

扣除重组费用的毛利率为40.6%（2019年同期为37.5%），所有业务部门的毛利率都有所提高。

报告营业收入增加至278亿瑞典克郎（2019年同期为106亿瑞典克郎）。

报告净利润为176亿瑞典克朗（2019年同期为18亿瑞典克朗）。

并购前自由现金流达到223亿瑞典克朗（2019年同期为76亿瑞典克朗）。2019年全年数据包括与美国证券交易委员会和司法部的调查决议有关的101亿瑞典克朗付款。

董事会将在年度股东大会上提议派发每股2.00瑞典克朗的2020年度股息（2019年同期为1.50瑞典克朗）。

发展规划预设要点（完整的发展规划预设请参阅季度报告）

第四季度和第一季度间的三年的平均销售季节性变化率为-24%；但是，由于爱立信在部分市场部署5G，季节性影响可能在某种程度上略少。





单位：十亿瑞典克

朗 2020年

第四季

度 2019年

第四季

度 同比

变动 2020年

第三季

度 环比

变动 2020年

1-12月 2019年

1-12月 同比

变动 净销售额 69.6 66.4 5% 57.5 21% 232.4 227.2 2% 按可比单位和

货币调整后的销

售额增幅 – – 13% – – – – 5% 毛利率 40.6% 36.8% – 43.1% – 40.3% 37.3% – 营业收入 11.0 6.1 80% 8.6 27% 27.8 10.6 163% 营业利润率 15.8% 9.2% – 15.0% – 12.0% 4.6% – 净利润 7.2 4.5 60% 5.6 29% 17.6 1.8 – 稀释后每股收益

（瑞典克朗） 2.26 1.33 70% 1.61 40% 5.26 0.67 –

不包括重组费用和其他影响可比性的指标[1] 扣除重组费用的

毛利率 40.6% 37.1% – 43.2% – 40.6% 37.5% – 扣除重组费用及

2019年影响可比

性的项目的营业

收入[2] 11.0 5.7 92% 9.0 23% 29.1 22.1 32% 扣除重组费用及

2019年影响可比

性的项目的营业

利润率[2] 15.8% 8.6% – 15.6% – 12.5% 9.7% – 并购前自由现金

流 12.8 -1.9 – 3.9 – 22.3 7.6 192% 期末净现金 41.9 34.5 21% 41.5 1% 41.9 34.5 21%

[1]非国际财务报告准则（Non-IFRS）的财务指标与本报告末尾财务报表中最直接可协调的项目相一致。 [2]营业收入不包括所有阶段的重组费用，也不包括2019年第三季度与美国证券交易委员会和司法部调查决议相关的-115亿瑞典克朗的费用规定以及2019年第四季度解除7亿瑞典克朗准备金部分担保的影响。

爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（BörjeEkholm）表示：

在应对新冠肺炎疫情的过程中，保障各位同事、客户和合作伙伴的健康与安全始终是我们的重中之重。尽管困难重重，但是我们的员工依然排除万难，持续为客户提供优质服务。得益于研发领域的投入，我们的技术领导力和成本效益持续上升，并由此带动公司的市场份额和财务业绩。目前，我们已经成为5G技术领导者，在全球累计签署127份5G商业合同，服务79个商用现网。我们的有机[1]销售额全年增长5%。我们的营业利润率[2]为12.5%（2019年同期为5.0%），超过了2020年设定的目标，提前两年达到集团设定的2022年目标区间。

2020年第四季度网络业务同比有机增长[1]20%，毛利率[2]为43.5%（2019年同期为41.1%）。这表明北美和东北亚地区与网络业务相关的活动处在较高水平，与此同时，我们也进一步提高了欧洲市场的网络业务份额。网络业务在2020年全年实现了19%的营业利润率[2]，超出15%~17%的目标区间。研发领域的投入是集团发展战略的基础。自2017年以来，我们累计增加了100亿瑞典克朗的研发投入，实现了160亿瑞典克朗的营业收入增长。我们在2020年实现的增长建立在强劲且极具竞争力的5G产品组合之上。

第四季度数字服务业务的毛利率[2]增长至41.0%（2019年同期为38.1%）。从2017年到2020年，得益于产品组合的精简、更少的关键合同、软件销售的增长和服务交付成本的下降，扣除重组费用以及扣除影响可比性项目的毛利率从29%增至42%。我们持续推进实施扭亏为盈计划，第四季度的营业收入[2]为5亿瑞典克朗，是迄今为止最好的季度业绩。基于云原生的5G核心网产品组合的中标率较高，大量新的客户合同将在未来12-18个月内开始产生收入。通过有选择性地增加研发投入，以推动我们增长型产品组合的发展，我们将可把握更多的市场机遇。

第四季度托管服务业务的毛利率[2]为17.7%（2019年同期为15.4%）。受美国运营商整合影响，2020年全年销售额有所下降。2020年全年营业利润率[2]为8.1% — 高于5%-8%的目标。得益于对人工智能技术和自动化技术方面的研发投入，随着我们运营引擎及其高附加值服务的销售额不断增加，我们预计托管服务业务的利润率状况将得到进一步改善。我们的全新产品组合在推出后得到客户越来越积极的反响。

新兴业务和其他业务的销售额稳步增长，具体体现在物联网平台等企业产品和服务上，收购Cradlepoint也起到了增益作用。毛利率[2]提高至33.8%（2019年同期为15.1%），这要得益于增长带来的经营杠杆效应以及退出Edge Gravity业务后带来的成本降低效应。Cradlepoint在为移动运营商带来收入的同时，有助于我们在5G企业业务市场实现增长，并进一步推动我们企业专网和物联网产品组合的发展。Cradlepoint的基本业务整合将按部就班向前推进。但是，Cradlepoint的报告销售额和成本受到采购价格分摊的影响，2021年，由于无形资产的摊销和市场扩张成本的增加，我们的营业利润率预计将受到约-1个百分点的负面影响。

2020年全年，我们的并购前自由现金流为223亿瑞典克朗（2019年同期为76亿瑞典克朗）。董事会将在年度股东大会上提议派发每股2.00瑞典克朗（2019年同期为1.50瑞典克朗）的股息，以提振股东对爱立信业务和财务状况的信心。这里我们要特别指出，爱立信很早就决定不向政府申请任何与疫情相关的扶持。

2020年全年，专利授权业务收入达到100亿瑞典克朗。正如12月份通报的那样，我们正在处理部分重要合同续签事宜，这可能会对2021年和2022年的收益产生负面影响（参见第6页关于营业收入的规划假设）。我们对专利产品组合的长期价值充满信心，包括我们在5G领域的强势地位。此外我们还将在多年研发基础上加大投入力度，以实现专利资产净现值的最大化。基于公平、合理和无歧视（FRAND）原则的知识产权（IPR）标准化框架将有效促进全球无线通信网络的互操作性，为超过80亿移动签约用户提供便利。

这场疫情加速了包括远程办公在内的社会数字化进程，使之较预期提前了数月甚至数年时间。具有韧性的数字化基础设施变得至关重要。种种的迹象表明，5G已经成为各个国家和企业眼中的关键接入技术，澳大利亚、中东、东北亚和美国等正在持续加快5G部署速度。这场疫情也进一步暴露了国家和社会之间的数字鸿沟，而快速部署5G则是弥合数字鸿沟的一种快捷途径。

瑞典邮政和电信管理局决定将中国厂商排除在该国5G网络建设之外，这可能会给我们在中国的业务带来风险。目前，我们在全球180个市场的业务建立在自由贸易和开放型竞争市场的基础之上，这同时也为出台全球统一的移动通信标准提供了有力保障。妥善应对地缘政治局势有助于我们更好地捍卫5G及后续技术相关运营标准创造的重大价值。

2020年，我们进一步重申了对道德和合规的坚定承诺。我们持续加大对该领域的投入，引入更多专项资源，并实施和部署全新或升级后的流程与管控措施。我们致力于打造经久不衰的道德文化，倡导个人担负起践行负责任商业实践的责任，并将这样的文化作为企业发展的重要基石。此外，独立监督部门的持续作为也将有力地推动我们实现宏伟的奋斗目标。

我们的长期业务基本面依然强劲，未来，我们将继续加大投入，提升产品组合实力，扩大全球业务轨迹。尽管根据我们的预期，知识产权协议续签、收购Cradlepoint和长期业务投入等因素将给2021年业绩带来暂时的负面影响，但是我们仍将全力以赴实现2022年的里程碑目标，朝着息税折旧摊销前利润（EBITA）[3]增长15%-18%的长期目标迈进。

我想借此机会向所有同事表达敬意，感谢大家在疫情肆虐的一年里，推动业务实现扭亏为盈，并坚定地践行我们对客户的承诺。我为自己作为爱立信团队的一员而深感自豪！

祝大家一切安好！

鲍毅康

爱立信总裁兼首席执行官

[1] 按可比单位和货币调整后的销售额 [2] 不包括重组费用 [3]不包括重组费用和无形资产摊销。

爱立信公布2020年第四季度和全年财报 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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