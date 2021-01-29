BEEPLUS签约乐从钢铁世界总部大厦项目，助传统制造业现代化升级

深圳2021年1月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 新年伊始，BEEPLUS“新办公”再添重磅项目。近日BEEPLUS正式签约乐从钢铁世界，将参与其全新总部大楼的打造。目前该项目已奠基，预计将于2021年下半年建成，前期由BEEPLUS为其提供楼宇整体规划设计，以“新办公”理念打造“面向未来的总部写字楼”。

新办公为传统产业升级注入活力

乐从钢铁世界位于广东佛山市，前身是乐从钢铁市场，始建于上世纪80年代。从地摊式交易档口到仓储式物流中心，再到如今的综合式金属贸易产业园，乐从钢铁世界的发展历程可谓是广东省传统产业现代化转型的一扇窗口。

乐从钢铁世界全息打造的总部大厦位于广东佛山市乐从钢铁世界园区内，扼守千亿金属产业综合城中心，是乐从钢铁世界打造全球金属贸易产业链的重要项目，将为行业上下游提供高端园区硬件、现代化管理服务和商贸渠道平台的“一站式”全方位服务。

在BEEPLUS整体规划打造的赋能下，乐从钢铁世界将以总部大厦为载体，整合行业资源，吸纳钢铁专业市场龙头企业和高端精英，以高端商办总部基地的形象，带动整个园区向更高效集约、现代化的方向转型升级。

该总部大厦的打造，一方面象征着乐从钢铁世界进一步从传统贸易商向现代化服务商转型，同时也为当地不断引进行业龙头企业、进一步完善产业链、推动区域经济高质量发展提供重要动能。

3.3万㎡体量项目，交给“新办公”一体化打造

乐从钢铁世界总部大楼项目占地面积达3.3万㎡，其中建筑面积近2万㎡。总部大楼将为入驻园区的企业提供高端商务办写、企业交流路演、创客灵活办公等多场景的办公配套，以及运动、商务接待、休闲等生活化配套。

如此意义重大的项目，乐从钢铁世界选择了BEEPLUS作为项目整体规划的合作方，正是看中了BEEPLUS在多元化办公空间打造方面的先进经验。

BEEPLUS的设计师结合企业要求，从项目立意上提出了有别于传统写字楼的全新的规划 — “办公+生活”一站式体验。

BEEPLUS在整栋大厦的规划中，既有满足企业自用的办公空间外，还规划了体验先进智慧办公的信息技术办公空间，以及包含了健身、餐饮、休闲功能的公共服务配套空间。而在大厦的顶层，BEEPLUS还将重点打造一个“世界公馆”区域，作为重要商务会客接待和集团展示中心。从顶楼望去，整个现代化园区的风光尽收眼底。

从办公、商务洽谈、交易撮合到休闲、娱乐，“工作8小时”与“生活8小时”的需求均能够在BEEPLUS规划的大楼内得到满足。通过更多企业与人的驻足和体验，让整栋大厦更充满“烟火气”和服务属性。

传统企业年轻化转型，从打造“年轻”的办公空间开始

尽管出身于传统工业及贸易领域，乐从钢铁世界却从未停止对自身业态进行现代化转型的探索。经过近四十年的发展，企业管理层也深刻地认识到，未来的转型之路必将向平台化、生态化方向迈进。而企业的发展，也将更多依赖于拥有开放、新锐思想的新一代年轻人。

如何吸引更多新鲜血液，实现企业的“年轻化”转型？企业管理层决定将总部大厦作为企业形象年轻化、业态现代化的展示窗口。

因此在设计风格方面，BEEPLUS引入现代化的设计语言，以原木色与金属质感的装饰物搭配，充分提升项目“高端商务”的调性和沉稳庄重的质感。

而在项目的个性化打造方面，除了规划有午休舱、冥想室、饮品长廊等个性化办公配套元素外，BEEPLUS还引入时下智慧办公的前沿“黑科技”，打造面积近2000㎡的信息技术体验楼层，让大厦内的员工近距离接触新潮的智慧办公体验。

在一楼大堂区域，BEEPLUS将传统写字楼功能单一的接待区改造为城市“超级会客厅”，提供咖啡吧、网络交易大厅、多功能宴会厅、商务接待等功能分区，为冰冷的商业办公注入活力。

打造面向未来的总部写字楼

志在打造“全球钢铁龙头企业的区域性贸易总部”的乐从钢铁世界，对于总部大厦项目的定位也提升到“面向未来的总部写字楼”的高度。

乐从钢铁世界的管理团队实地考察过BEEPLUS在广、深、珠等粤港澳大湾区城市打造的多个现代化产业空间和企业定制空间项目后，坚定选择与BEEPLUS合作。

通过设计+建设+运营的一体化“新办公”空间打造模式，BEEPLUS不仅能够满足企业对各种类型办公空间的需求，更以创新的智慧办公技术赋能和生活化办公配套，为企业提供基于办公空间的现代化办公服务，加速企业年轻化、现代化转型。

全新总部大厦的规划将进一步推动乐从钢铁世界的业态转型。企业将不再是冷冰冰的传统金属生产、交易和物流业态，而将向着为全产业链提供贸易平台搭建和资源对接的现代化服务平台迈进。BEEPLUS的新办公理念，也将成为传统企业向现代化产业与服务转型的推动力，带来颠覆式、面向未来的办公生活体验。

BEEPLUS签约乐从钢铁世界总部大厦项目，助传统制造业现代化升级 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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