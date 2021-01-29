中国家具协会和加拿大木业集团签署合作谅解备忘录

北京2021年1月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 北京时间2021年1月29日，中国家具协会与加拿大木业集团，通过网络平台，在北京、上海、温哥华三座城市，在加拿大驻华大使馆代表的见证下，成功举行了谅解备忘录云签约仪式。出席签约仪式的领导和嘉宾有：中国家具协会理事长徐祥楠先生，加拿大木业集团总裁布鲁斯·圣约翰先生，加拿大驻华大使馆公使白静芳女士，中国家具协会副理事长张冰冰女士，中国家具协会副理事长兼秘书长屠祺女士，加拿大木业集团执行总监保罗·纽曼先生，加拿大木业中国区执行总裁黄华力先生，加拿大驻华大使馆二等秘书兼商务专员赵梦雪女士，加拿大木业中国区市场开发高级总监王笑竹先生，加拿大木业中国区市场开发总监毛林海先生，加拿大木业中国区企业传讯总监高宇翔先生，加拿大BC省林业创新投资中国代表处政府合作总监苏钰女士，加拿大驻华大使馆木业、建筑和基础设施商务专员梅开女士。

中国家具协会理事长徐祥楠先生表示，中国与加拿大已建交50周年，双边关系取得了长足发展。中国长期稳居加拿大第二大贸易伙伴地位，两国政治、经贸、人文等领域合作交流成果显著，为两国人民的美好生活做出了积极贡献。中国家具协会与加拿大木业在十多年的交往中形成了紧密的合作关系，通过各种行业活动，取得了丰硕的成果，建立了深厚的友谊。当前，全球新冠疫情形势依然严峻，只有各国精诚合作、携手并进，才能有力推动各行业共克难关、持续发展。中国家具协会与加拿大木业集团通过签署合作谅解备忘录，促进中加两国家具和木材行业的交流与合作，深化伙伴关系，推动共同发展。相信这一文件的签署，将开启中加双方互信互惠的崭新篇章。徐理事长表示，期待中加双方以本次签约为起点，团结一致、守望相助、开拓创新、积极进取，早日战胜困难险阻，为促进两国家具和木材文化交流和自由贸易，做出新的贡献，共同迎接充满希冀的美好未来。



中国家具协会理事长徐祥楠先生发表讲话

加拿大木业集团总裁布鲁斯·圣约翰先生表示，加拿大木业集团重视中国家具行业市场的发展。林业在加拿大经济中占有核心地位，可持续的森林管理保证了林业在经济上的贡献，也为更繁荣、更低碳的未来做出不懈努力。中国已成为加拿大出口木材的第二大市场。加拿大政府及行业相信中国将继续扩大木材进口，中国正在朝着更高质量发展，家具生产过程需要生态友好、绿色环保的材料，该趋势为加拿大木材行业带来了新的合作机会。他表示，木材具有很多环保优势，希望为大家分享加拿大在木材技术方面的丰富经验，为帮助实现中国的环境目标，提供专业的帮助和实践建议。加拿大木业集团与中国家具协会的谅解备忘录，将帮助加拿大更深入地了解中国家具市场情况，提高加拿大木材在家具方面的应用。加拿大木业集团愿为中加双方在国际宣传、专家交流、双边互访等方面开展的活动提供支持，期待着在双方合作中分享加拿大的最新成果。

加拿大木业中国区执行总裁黄华力先生表示，加拿大在实践可持续森林管理体系中一直处于世界领先地位。加拿大木材储蓄量大，品种丰富，加上对于不同木材加工领域的不同需求也有对应的分等体系，所以在世界木材行业也占有重要地位。在家具行业，优质、环保、绿色、可持续的木材原材料是对行业发展的重要助力。中国家具协会在中国家具行业中发挥重要作用，对于产业集群升级，政策规范制定，连接政府与企业沟通等领域做出了重要贡献。此次备忘录的签署，进一步打开了双方沟通的大门，期待在未来可以加强双方对于彼此产业的深入了解，促进中国家具行业和加拿大林产业的交流和合作，本着平等互利、和谐共赢、尊重友谊的原则共同推动产业的发展。



加拿大木业中国区执行总裁黄华力先生发表讲话

为了进一步加强中国家具行业与加拿大木材行业的合作，在贸易、标准、技术等方面更广泛地交流，中国家具协会与加拿大木业集团签署了合作谅解备忘录。由于受疫情的影响，中方代表中国家具协会理事长徐祥楠先生，加方代表加拿大木业集团总裁布鲁斯·圣约翰先生于线上签署了合作谅解备忘录，双方约定将建立信息交换机制、开展各类行业活动、组织技术知识培训，更好满足行业需要，实现双边高质量发展。



中加双方签署合作谅解备忘录

会议尾声，加拿大驻华大使馆公使白静芳女士表示，非常高兴见证中国家具协会与加拿大木业集团签署谅解备忘录。近年来，中国对家具产品的需求保持增长，随着城镇化进程不断推进和居民可支配收入不断提高，中国将继续成为世界上最大的家具市场。同时，加拿大是世界上十大木质家具生产国之一，在实木家具、办公家具、橱柜等方面具有专长，获得国际认可。今天签署的合作谅解备忘录，将为中加两国创造平台，促进双方分享专业知识与最佳实践，共同推动两国行业向可持续、绿色的发展方向进步。她代表加拿大驻华大使馆对谅解备忘录的签署表示祝贺，将继续支持两国在相关领域的重要合作。



加拿大驻华大使馆公使白静芳女士发表讲话

中国家具协会与加拿大木业集团签署谅解备忘录，将搭建两国行业交流合作的平台，为不断推动行业持续、创新发展奠定坚实基础。

中国家具协会和加拿大木业集团签署合作谅解备忘录 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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