北京2021年1月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在2021年1月29日举行的第十届中国公益节颁奖典礼上，康乐保中国凭借其在抗击疫情中的突出表现荣膺“企业社会责任行业典范奖”。

在2020年初新冠疫情爆发之际，一线医护人员因长期佩戴口罩和护目镜等防护用具，导致额头、两颊、鼻梁、耳后等多部位出现医疗器械性压疮，严重的甚至出现皮肤溃烂和并发感染。作为医护人员的长期合作伙伴和坚强后盾，康乐保中国充分发挥自身专长，第一时间向湖北省内60余家疫情定点医院捐赠价值人民币200万元的水胶体敷料、硅胶泡沫敷料和黏胶祛除擦纸等护理产品，解除一线医护人员的后顾之忧。

此外，康乐保中国积极投身于中国残疾人事业发展。2019年底，康乐保中国联合中国残疾人福利基金会、中国肢残人协会发起并成立了全国脊髓损伤者关爱联盟。该公益平台覆盖医疗机构、脊髓损伤临床学会、临床及护理专业人员、伤友组织等，旨在通过开展一系列活动，持续推进脊髓损伤疾病的临床学科建设、提高患者教育和社会关注、推动社会保障政策进步，帮助中国脊髓损伤者重建生活、重返社会。在武汉疫情封城期间，为帮助伤友们解决生活和护理上的困难，康乐保中国参与联盟、中国肢残人协会和北京新起点公益基金会发起的爱心活动，向武汉脊髓损伤伤友捐赠价值人民币60余万元的间歇导尿产品，用爱温暖伤友，用行动传递力量。

康乐保中国荣膺第十届中国公益节“企业社会责任行业典范奖” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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