大行开拓的背后，是什么让长亮科技数字金融业务破圈发展？

深圳2021年1月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 体现一家企业的实力，喊再多口号，打再多广告，不如看客户的选择，尤其是来自头部客户的认可。

2020年大行IT建设集中爆发，长亮科技在这场激烈的角逐中以领先的技术和专业的服务，抓住大行开拓机遇，一路势不可挡:

中标邮储银行新核心技术平台和银行汇款组件项目，标志着开启向国有大行进发的新征程；

之后捷报频传，中标中国银行单元化部署组件和数字供应链金融服务项目，开拓大行关键技术领域；

中标交通银行分布式信用卡核心项目，拓展大行信用卡领域；

中标中邮邮惠万家银行、招商拓扑银行分布式核心项目，开拓独立法人直销银行应用领域。

每一个项目都是一座丰碑，回望长亮科技从农商行、城商行到股份行，再到国有大行，一路破圈发展，迎来历史性突破的背后是十几年专注金融领域、专注技术创新的成果，同时也证明了以长亮科技为代表的中国金融IT企业的成长与蜕变，以先进技术和专业服务满足国有大行的IT需求，从银行IT领域的跟随者逐步“逆袭”。

短短几年时间，实现从0到1的突破，长亮科技数字金融业务如何一路飙升至行业标杆？

提早布局，抢占发展先机

数字金融在全球范围内掀起一场影响消费与生产各个层面的深刻变革，促使金融业加速对产品和商业模式的数字化创新。长亮科技敏锐洞察行业发展趋势，2014年果断布局数字金融业务，从0开始，依托在金融核心系统领域积累的技术优势和专业的实践经验，快速打造一支深刻理解数字金融业务且创新能力活跃的专业团队，专注在技术和市场的双重开拓。

长亮科技在2015年就率先提出互联网核心概念，并携手微众银行实现落地，打开数字金融业务的新局面。专注业务创新，重塑基础架构、能力建设、搭建平台、强化服务、深耕场景，着眼用户价值，向客户提供更加个性化、便捷化、专业化的服务，从技术到服务千锤百炼，先后为平安银行、兴业银行等几十家银行客户提供数字金融服务， 2020年质变发展，一举开拓多家重要大行，跃升行业领先地位。

对数字金融业务的提早布局，不仅限于国内，长亮科技也最早将中国的数字金融能力输出到海外，成为第一个在东南亚大型银行成功落地数字金融系统的中国金融科技企业，在海外市场展现出强劲的竞争力，并获得了IDC评选互联网核心创新中国区唯一入选企业、Forrester全球银行平台交易调查报告中的亚太区三强。

在一场激烈的角逐中，有先发优势，更考验的是持续精进的毅力，长亮科技数字金融业务的华丽转身就是眼界、能力与耐力的完美演绎。

技术创新，升级多项关键技术

脚踏实地步步开拓的背后，技术创新与产品先进是关键。

长亮科技认为满足金融数字化转型的系统有三大关键要点：其一系统必须能够承载互联网的波动；其二在以客户为中心的理念之下，必须提升客户体验，且不再是简单的系统通畅，还包括交易的达成；其三账户更灵活，通过账户连接一切，源于生活走向生活，真正成为连接一切的载体。2020年长亮科技以此为方向，升级多项关键技术，如：

领域建模和业技融合，构建新一代企业级架构；

服务化、弹性伸缩和多维分片，构建微服务和单元化融合的新一代分布式架构；

组件化分层设计，构建通用技术平台（EDSP）和金融应用开发平台（ADP）；

以技术平台为例，基于整体企业级，采用EDSP平台和ADP平台开发和构建，是国内第一个使用纯JAVA的银行账户核心系统的开发平台，能够跨平台、跨操作系统、跨数据库部署，自面世以来，在市场上一直具有强竞争性与领先性，已在几十家银行核心及信用卡业务领域落地实施。

如今，在长亮科技不断的创新和打磨中，技术平台已能够提供领先于业内完整的支持微服务和分布式生态的技术体系，可根据具体落地方案进行扩展、裁剪或定制，且技术平台上所有的产品和组件均有自主知识产权，无需依赖商用或第三方专有产品或技术，实现核心技术可控。

长亮科技一直以创新和专业立身行业，这也为公司造就了一路进阶发展和领先的行业竞争力。

管理升级，不断优化团队及项目管理模式

随着客户规模的不断攀升，对于高标准服务的要求纷纷而来，长亮科技勇于在变局中打开新局面，创新一套适用于银行相关系统实施的全新项目方法论，涵盖咨询、设计、需求、开发、测试、上线、验收等各个阶段，全方位升级项目服务和管理能力，以应对大行项目更高的要求和挑战，全面灵活调配资源，最大化发挥团队效能。目前通过多个项目实际运作验证，该套方法论很好地推进了银行相关系统项目的开展，保障项目高效高质完成。

专业服务和技术创新的背后始终离不开的是人。长亮科技高度重视人才培养及团队稳定，通过科学的人才管理机制和职业发展通道全力支持人才队伍建设，可快速分形，也可灵活组合，保持每一个作战单位的活力和创新力，提升专业性，构建长亮科技整体人才竞争力。

科学方法论帮助长亮科技打造了一支创新且专业的数字金融团队，但真正为团队注入独特气质和信念的是团队文化，回望长亮科技数字金融业务的发展历程，从无到有、从小到大、从摸索到专业，这一路充满了太多的艰辛与汗水，在迷途中的困兽自斗、在黑暗中的潜心求索，始终以心中理想，聚力前行，面对不断变化的市场环境、技术创新和服务需求，以勇者无畏的拼搏精神在数字金融大潮中乘风破浪。

未来，金融科技变幻莫测，万变不离其宗的是长亮科技对技术创新和专业服务无止境的追求，是我们脚踏实地、仰望星空的做事态度和远大胸怀，立足中国，放眼世界，我们要让中国金融科技具有世界影响力。

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大行开拓的背后，是什么让长亮科技数字金融业务破圈发展？ – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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