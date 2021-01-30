全民见义勇为技能科普培训班首期开班_新浪公益_新浪网

“见义勇为”是中华传统美德，也是社会主义核心价值体系的重要组成部分。近年来，随着参与见义勇为行为的热心人士越来越多，如何确保见义勇为者在确保自身安全的同时，用更有效稳妥的方式科学施救，成为在“十四五”期间开展“见义勇为”宣传和普及教育建设的新命题。 [全民见义勇为技能科普培训班] ，由广东侨界人文学会应急救护产业委员会、致公党广州市委员会、南方医科大学珠江医院临床技能中心联合主办，尚鼎孵化器管理（广州）有限公司、广州滴水坊承办。2021年2月6日，在广州滴水坊，首期开班！ 培训内容 1。绳索应急基础技能：学习绳索的基础应用知识，三种基础绳结的打法。 2。水域应急技能：学习基础水域应急技能、抛绳技巧、救生工具制作等知识。 报名信息 招募人数：AB班各30人，每班满15人即开班 地点：广州滴水坊 （珠江新城广州大剧院售票厅旁） 时间： A 绳索应急：2月6日，9：30-18：00 B 水域应急：2月7日，9：30-16：00 注意事项： 1。报名须知：须年满 18 周岁，身体健康，各项检查须符合一般身体健康检查标准。孕妇、有心脏病、高血压、腰部或膝部不宜活动者请勿参加，每位参与者必须签署健…