在新加坡当一名米其林餐厅试菜员是怎样的感受

刚才 0 早年我最羡慕的职业，是做一位《米其林指南》的评审员。而我最早知道有这份神奇的工作，是在1978年，我17岁，在村办小学当民办老师。在那个衣食不周的年代，我居然订阅了一份《旅行家》杂志，居然就看到了关于米其林的介绍。估计事到如今都还有朋友不是很清楚米其林轮胎与米其林餐厅是怎么联系起来的。为免这部分朋友搜索的麻烦，我还是简述一下。 米其林开始做轮胎的时候汽车还不普及，他们想如果人们都开着车出去旅行，轮胎的生意就会好起来。于是他们出版了旅行杂志《米其林指南》，把餐厅、地图、加油站、旅馆、汽车维修厂等资讯提供给自驾游的人。他们用星号来标记餐厅的优良，这样《米其林指南》被当作了美食圣经；可能是因为这世上吃饭的人总是比开车的多，米其林餐厅就比米其林轮胎更具知名度了。 这段奇异的故事对于现代人而言可能已经见惯不怪，但对于40年前我这个乡村少年，那真是如神话般震撼心灵。一方面感觉米其林做事像是在开一种荒诞不经的玩笑，另一方面感叹这天底下竟然还有这么一份工作：拿着公司的钱，满世界到处旅行，尽挑些高档的餐厅吃吃喝喝，尽拣些高级的酒店高枕而卧；如此免费享乐还不算，还有不菲的工资收入！那只怕是千世万…