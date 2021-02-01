拉萨贡嘎机场T3航站楼预计今年投运

图为拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程施工现场。（中建八局供图） 拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程作为国家“十三五”重点工程和西藏自治区“十三五”重点项目，于2017年开工建设，截至目前，T3航站楼外立面幕墙已完成95%，整体形象进度已达93%。预计今年投运，投运后将大大提高拉萨贡嘎机场的运行保障能力和服务水平。 为满足西藏航空业务量快速增长的需求，拉萨贡嘎机场航站区改扩建工程于2016年全面启动。项目新建8.8万平方米的航站楼，道面14.9万平方米的21个机位站坪以及货运、消防救援和相应的配套设施。项目于2019年10月11日完成了主体结构封顶，2020年7月11日完成了钢结构的整体施工。 记者在现场看到，虽然气温低，但项目现场依然机声隆隆，洁白的莲花屋面在蓝天下缓缓盛开。跟随项目人员的脚步，记者走进了航站楼内部，以蓝色和红色为主的装饰装修风格让人眼前一亮。吊顶、值机岛、罗盘箱等均已基本呈现。工人们正在抓紧进行大吊顶的施工，一派繁忙景象……项目外立面密封墙施工、金属面采光顶施工、室内装饰装修收边收口等各项工作在有条不紊地开展。 幕墙工人黄咸稀说：“我们主要负责外立面幕墙，主要做西指廊这边。今年…