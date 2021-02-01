图为在八廓商城内卖卡塞的摊位上，各种卡塞堆成小山。记者 贡嘎来松 摄 随着春节和藏历新年的临近，拉萨街头的卡塞店也纷纷上线。一锅锅炸得金黄的卡塞将年味带进了每家每户。宗角禄康公园北门至西门作为拉萨的“卡塞一条街”，更是热闹非凡。 在宗角禄康公园北门至西门这条“卡塞一条街”上，每家卡塞店内，五颜六色的各式卡塞堆成小山，来店里购买的市民络绎不绝。“卡塞”是一种用白面、酥油制成的藏式点心，是藏历新年必备的年货之一。比较常见的卡塞有圆形的“卜鲁”，花瓣形的“梅朵”，还有层层叠加的“桑噶巴列”，为了更加美观，花瓣形的“梅朵”会被涂上各种颜色。 记者走访发现，“卡塞一条街”上的卡塞通常是现做现卖，顾客可以看到卡塞制作的整个过程。（下转第二版） 在大部分的卡塞店里，店铺中间整齐地摆放着各式各样的卡塞，店铺后方则摆放着大油锅，十几口酥油锅同时翻滚着，顾客可以看到卡塞制作的整个过程。另一旁，切割、染色好的面片，经工人们巧手捏做成条形、方形、圆形、蝴蝶形等不同花式，最后放到酥油锅里炸至金黄，待到出锅时，沥油再撒上白糖，香甜可口、样式精美的卡塞就制作完成了。 随着市场的发展，商家生产的卡塞种类越来越多，口味…