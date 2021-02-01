追逐冬日美时光_旅游_大连新闻网

◀ 冬日暖阳照耀着这座城市，站在高处俯瞰，既熟悉又陌生，熟悉的是街道，陌生的是美景。当我结束摄影后才发现，原来自己生活的城市每天的日落是如此之美。 ▲ 冬季的海是凝固的，一望无际的白，广阔无垠，走在上面仿佛置身于南极大陆。在海水的挤压下，海冰的形态更具特色，有的像冰锥，有的像火山。海冰是冬季大海的另一种形态，每年的1月到3月是大连的海冰季节。形态各异的海冰，配合着大连独特的海蚀地貌，形成了一幅幅冬日美景。 ◀ 大海是生命的摇篮，也有它的情绪，有时平静，有时愤怒，用海浪精心雕刻着礁石。大连的海岸线有着丰富的海蚀地貌，每年都吸引着众多喜欢海的摄影爱好者。初次遇见，我惊叹大自然的巧夺天工！站在这个自然形成的石柱之下，感受自然的魅力，感受大海所带来的力量！我们喜欢叫它桌子腿，我从2015年开始用镜头记录它的四季。（图为2021年拍摄） ◀ 雪后，白色铺满了整个山坡，仿佛童话世界的城堡，让我想起一句话：每个人心中都住着一个孩子，每个女孩心里都有一座城堡。 ▲ 冬日的城堡酒店与月亮合影。通过APP软件计算，每年有一两次机会，在特定时间月亮会慢慢从城堡身后升起。 用影像传递我的那份热爱 作为大连人，…