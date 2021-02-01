三方合力！德琪医药与药明生物、合全药业启动合作，加速抗体偶联药物（ADC）研发生产

上海和香港2021年2月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 致力于研发和商业化创新肿瘤疗法的生物制药公司 — 德琪医药有限公司（简称“德琪医药”，6996.HK）与全球领先的开放式生物制药技术平台公司药明生物（WuXi Biologics, 2269.HK）及全球领先的新药研发生产CDMO企业合全药业今日宣布，三方达成战略合作，共同加速创新抗体偶联药物（Antibody-Drug Conjugate, ADC）的研发生产。这也是自2020年10月德琪医药与药明生物针对双特异性抗体达成CDMO合作后，双方第二次在GMP生产方面建立合作。德琪医药将基于自身的研发优势，通过“平台+自研”并行的策略，提高ADC药物等早期研发项目的孵化效率。

针对国内及亚太患者的临床需求，德琪医药自主研发与合作引进齐头并进，布局了包括ADC药物在内的6款创新型早期研发项目。在研发团队持续有力地推进下，多款早期药物陆续进入研发生产阶段。ADC是一种通过连接子（linker）将具有肿瘤细胞杀伤力的小分子药物偶联至单克隆抗体上而产生的复合体药物，凭借其高精准度和显著的治疗效果，已逐渐成为肿瘤靶向治疗领域的新兴疗法。此次战略合作，药明生物与合全药业将为德琪医药ADC药物开发提供产品中间体的规模放大、工艺开发和GMP生产服务。其中，德琪医药专注于抗体偶联药物的核心要素 — 单克隆抗体的研发；合全药业专注于连接体和有效载荷（payload）的GMP生产；药明生物专注于单克隆抗体（mAb），生物偶联和成品冻干工艺开发，并以GMP标准生产偶联原液和冻干制剂。三方将通过资源匹配和技术互补，促使ADC药物概念落地，为患者提供行之有效的治疗手段。

德琪医药创始人、董事长兼首席执行官梅建明博士表示：“很高兴德琪与药明生物、合全药业建立的高效稳定的合作关系。我们一直注重自主研发体系的搭建，通过建立德琪新药研发中心，全面布局早期研发项目；我们立足联合与互补的战略，通过临床团队、注册团队和早期研发团队的整合，更高效地推进药物研发项目。相信合全药业及药明生物在ADC药物领域的深厚积淀将与德琪的创新理念相结合，形成更强大的技术合力，加速ADC药物临床研究及应用，早日造福病患。”

德琪医药集团副总裁、早期药物研发及药物生产负责人单波博士表示：“目前，德琪早期研发的节奏不断加快，ADC药物治疗优势明显，适用人群广泛，拥有巨大的市场潜力。相信此次合作后，德琪将以更高标准的生产工艺和质量体系，研发生产高质量的ADC药物，在全球创新药物研发上不断提高核心竞争力。”

药明生物首席执行官陈智胜博士表示：“我们非常高兴与德琪医药扩大战略合作，通过药明生物卓越的生物技术平台、充足的产能以及高质量标准，加速将德琪医药创新ADC药物推进至临床试验阶段。药明生物将持续在ADC药物领域夯实能力和规模建设，赋能全球合作伙伴拥抱新一代生物药浪潮，早日造福广大患者。”

合全药业首席执行官陈民章博士表示：“非常高兴与德琪医药进一步扩大合作的范围与深度，相信合全药业在高活原料药方面和涉及ADC等新型药物分子的偶联化学方面的领先能力和规模优势，以及符合全球标准的质量体系，将为德琪医药ADC药物项目提供强有力的支撑。合全药业将继续提升新型药物分子从临床前至商业化的一体化CMC能力，赋能更多全球合作伙伴，惠及更多病患。”

关于德琪

德琪医药有限公司（简称“德琪医药”，香港联交所股票代码：6996.HK）是一家专注于创新抗肿瘤药物的亚太地区临床阶段生物制药公司，旨在为中国、亚太地区及全球各地的患者提供最前沿的抗肿瘤创新疗法。自成立以来，德琪医药已建立起拥有12款临床及临床前创新药物的丰富产品管线，并在亚太地区取得12个临床试验批件。德琪人以“医者无疆，创新永续”为愿景，力争通过对同类首款/同类最优疗法的专研与市场化，解决亚太乃至全球患者未满足的临床需求。欲了解更多，请访问：www.antengene.com以及关注“Antengene”领英账号。

关于药明生物

药明生物（股票代码：2269.HK）作为一家香港上市公司，是全球领先的开放式、一体化生物制药能力和技术赋能平台。公司为全球生物制药公司和生物技术公司提供全方位的端到端研发服务，帮助任何人、任何公司发现、开发及生产生物药，实现从概念到商业化生产的全过程，加速全球生物药研发进程，降低研发成本，造福病患。截至2020年6月30日，在药明生物平台上研发的综合项目达286个，包括141个处于临床前研究阶段，125个在临床早期（I期，II期）阶段，19个在后期临床（III期）以及1个在商业化生产阶段。预计到2023年后，公司在中国、爱尔兰、美国、德国和新加坡规划的生物制药生产基地合计产能将超过30万升，这将有力确保公司通过健全强大的全球供应链网络为客户提供符合全球质量标准的生物药。如需更多信息，请访问：www.wuxibiologics.com。

关于合全药业

合全药业是在中美两地均有运营的药明康德子公司，服务于生命科学行业，拥有卓越的化学创新药研发和生产的能力和技术平台。作为全球新药合作研究开发生产领域（CDMO）的领军企业，合全药业致力于为全球合作伙伴提供从临床前到商业化，高效、灵活、高质量的一站式CMC（化学、生产和控制）解决方案。更多信息，请访问公司网站：www.STApharma.com.cn

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三方合力！德琪医药与药明生物、合全药业启动合作，加速抗体偶联药物（ADC）研发生产 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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