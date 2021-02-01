浙江杭州2021年2月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年1月28日，中国领先的经导管心脏瓣膜医疗器械企业—杭州启明医疗器械股份有限公司（02500.HK，下称“启明医疗”）宣布，已与结构性心脏病经导管解决方案的全球领先者Endoluminal Sciences Pty Ltd.（下称“Endoluminal Sciences”）达成合作，将其瓣膜主动防周漏（active anti-paravalvular leak）技术引入中国，并全面应用于其新一代瓣膜产品上。

经导管心脏主动脉瓣膜置换术（TAVR）是一项在无需开胸的情况下植入人工心脏瓣膜来治疗主动脉瓣狭窄的开创性疗法。而瓣周漏（PVL）是TAVR术中的一大风险，它使患者容易出现心力衰竭和死亡，是增加术后死亡率的关键因素，减少瓣周漏对于TAVR术后的长期效果至关重要。

Endoluminal Sciences基于该公司专有的可膨胀性聚合物和瓣膜技术，开发出独特的主动防周漏技术。其技术不同于传统的被动防周漏技术，可主动降低经导管心脏瓣膜假体中的瓣周漏。这种智能化防周漏技术不会造成物理裙边导致的输送尺寸增加或回收瓣膜产生的裙边损伤等问题，有望为接受TAVR治疗的患者提供一流的防周漏效果。

对于此次合作，启明医疗全球咨询委员会专家、德国法兰克福心血管中心总监Horst Sievert教授评论说：“当TAVR产品适应群体扩大到潜在的更年轻人群时，瓣周漏的长期风险逐渐凸显，而Endoluminal Sciences的防周漏技术将为启明医疗的TAVR系列产品提供长足的改善。”

启明医疗首席执行官訾振军表示：“通过将Endoluminal Sciences的主动防周漏技术整合到启明医疗下一代的TAVR产品中，将使得公司产品保持全球领先水平，持续改善临床效果，尤其在快速增长的中国市场提供更有效的防周漏解决方案和更安全的手术，为中国患者带来福音。”

Endoluminal Sciences的首席执行官Ashish Mitra表示：“我们很高兴能与启明医疗合作，利用我们的技术来开发他们的下一代TAVR产品。作为中国市场的领导者，启明医疗为我们提供了最佳的平台，将我们的技术优势扩展到中国，造福中国患者。”

牵手Endoluminal Sciences，启明医疗引进瓣膜主动防周漏技术 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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