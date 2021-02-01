大连和首尔2021年2月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 1月29日，SK海力士与大连市人民政府、大连金普新区管委会通过视频方式正式签署合作谅解备忘录，双方将携手合作共同推进SK海力士对英特尔大连芯片厂的收购以及后续在大连的新投资项目，为中国信息技术产业的发展和大连区域经济繁荣做出更多新贡献。大连市人民政府副市长靳国卫、SK海力士首席副社长卢钟元、SK中国总裁吴作义等等出席签约仪式。

签约仪式上，大连市副市长靳国卫表示：“近年来，大连市信息技术产业发展势头强劲，已成为全市发展最快、活力最强的支柱产业之一。在信息技术产业发展进程中，我们把加强与国内外知名企业合作作为提升产业发展水平的重要途径。如今SK海力士与大连市达成合作，标志着大连市与SK海力士进入了密切合作的新阶段。我们将大力配合SK海力士在大连的项目推进，促进项目的顺利交接与过渡；同时，继续加速技术创新，培育并壮大本地产业集群，不断增强大连市信息技术产业的整体规模和核心竞争力，为打造中国东北地区对外开放新前沿增添新的活力。”

SK海力士首席副社长卢钟元也表示：“SK海力士已深耕中国市场超过17载，一直秉承与中国市场共生共荣的愿景，不断加大人才、技术和资金等实质性的支持，共同推进产业生态链的建设和完善。今天，合作谅解备忘录的签署标志着SK海力士和大连市的合作正进一步深化，我们期望这一合作将有助于带动和提升大连市的产业创新能力。同时，作为合作伙伴，SK海力士将认真履行应承担的合作义务，并探索在更广泛领域与大连开展更多合作。”

去年，SK海力士正式宣布将以90亿美元收购英特尔NAND闪存及存储业务。该收购包括英特尔NAND SSD业务、NAND部件和晶圆业务，这其中也包括在中国大连金普新区的芯片厂。此次交易将为半导体行业创造更多机遇，促进更多元的竞争与发展；也将为大连的信息产业发展带来更多新机遇。

根据合作谅解备忘录，SK海力士将继续对大连芯片厂进行投资与建设，大连市政府将为大连芯片厂的顺利交接与过渡提供必要支持。除此之外，SK海力士还将与大连市政府在更广泛的领域开展合作，包括共同推进可持续城市发展、助力当地区域经济繁荣、建立起大连信息技术产业创新生态系统和产业集群。合作谅解备忘录的签署，有助于带动和提升大连的产业创新能力，推动大连市信息技术产业实现进一步发展，并使大连在东北地区经济发展的龙头作用进一步突出。

自2004年初次建立起中国芯片厂，SK海力士一直以来积极布局在华投资，至2020年已累计在中国投资超过200亿美元。SK 海力士坚持追求经济价值和社会价值的DBL（Double Bottom Line，双重底线）经营原则，在全公司社会责任战略“解决社会问题并以地方社会为中心的社会公益”的指导下，致力于解决社会关注的教育、环境等问题，用实际行动回馈社会。此外，随着在中华地区的业务的不断拓展，SK海力士非常重视中国本土人才的招募及培养，并为当地创造了众多就业机会以及建立人才培养系统。目前，SK海力士已直接聘用了7,000多名中国本地员工，未来 SK海力士也希望通过与大连市的合作为大连带来更多就业机会，培养更多专业人才。

今后，SK海力士将继续深耕中国市场，并加大在大连市场的投资与发展，积极携手政府、企业、高校和社会各界力量赋能中国信息技术产业的发展，创造更为美好繁荣的“芯”未来！

关于SK海力士

SK海力士总部位于韩国, 是一家全球领先的半导体供应商, 为全球客户提供DRAM(动态随机存取存储器), NAND Flash(NAND快闪存储器)和CIS(CMOS图像传感器)等半导体产品。公司于韩国证券交易所上市, 其全球托存股份于卢森堡证券交易所上市。若想了解更多, 请点击公司网站www.skhynix.com, news.skhynix.com.cn。

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SK海力士与大连市人民政府签署合作谅解备忘录 助力区域经济繁荣 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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