黄河神仙湾 看白鹭翩翩 旅游首页 来源： 人民日报海外版 2021年02月01日 15:05 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 小时候，从诗圣杜甫“一行白鹭上青天”的诗句中，对白鹭有了认知；长大后，在黄河神仙湾，才观赏到“万只白鹭舞翩翩”。 黄河神仙湾，位于河南洛阳新安县石井镇东北隅，黄河之滨、万山湖畔、黛眉山麓。这里依山傍水，山青秀美，碧波荡漾，白鹭翱翔。这里的治黄人把黄河文化、黄河故事植入实景旅游，还把黄河两岸的一座座荒山秃岭，通过退耕还林、植树造林，绿化荒山、美化荒山，实现了黄河两岸三季有花、四季常青，丛林茂密、浅滩湿地、鱼跃虾跳的万顷碧水蓝天。 正是有了这青山绿水的生态环境，才引来了成群结队的白鹭在此栖息择林而居。住在岸边的护鸟老人说：“白鹭，到神仙湾定居，也快二十个年头了。当初，只是偶尔有白鹭光临，一双青色修长的爪子，洁白羽毛，又细又尖的嘴儿，不侵食庄稼，长相嘛，蛮好看的，就是不知道是啥物件？后来，爱鸟的人多了，才知道它就是白鹭。天气晴好的时候，有上万只白鹭，在神仙湾徜徉盘旋。” 留宿黄河神仙湾的白鹭，一群停栖在北岸丛林，一群在南岸嬉戏，两两相望…