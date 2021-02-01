海口将持续做大“旅游+”文章，重启邮轮旅游凤凰网海南_凤凰网

u003cp>记者从海口市旅文局获悉，今年海口将紧密对接云顶邮轮等国际知名邮轮公司，了解邮轮市场情况，加强部门、区域合作，会同市交通港航局，积极探索开发和打造多港挂靠、海上无目的地游等旅游产品，重启海口邮轮旅游。u003c/p>u003cp>u003cstrong>超常规打造旅游文化体育消费热点u003c/strong>u003c/p>u003cp>据介绍，海口旅游将持续做大“旅游+”文章，高水平打造特色鲜明的国际旅游消费目的地。结合海口旅游资源优势，依托五源河文体中心、海口湾演艺中心、海南国际会展中心等场馆，组织引进国内外高水平精品演艺、体育赛事活动，重点打造具有国际元素的音乐节、艺术节，并以此为平台引导各类旅游商品、服务适度集聚，通过开展优质服务促进市民游客扩消费，形成“旅游+文艺演艺+体育赛事+免税购物+休闲消费”的发展新模式，打响海口跨年演艺品牌，让“跨年之城相约海口”成为海口亮丽的城市新名片。充分挖掘观澜湖旅游度假区高尔夫、足球、温泉等资源，擦亮中国足球（南方）训练基地品牌；依托中国国家体育训练南方基地、国家帆船帆板基地等，大力培育冬训、青训产业，加快推进海口体…