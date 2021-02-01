文旅企业扎堆IPO 打造网红项目是一剂良药吗？ 旅游首页 来源： 每日经济新闻 2021年02月01日 14:28 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 多家文旅企业近期扎堆冲刺A股IPO。 近日，网红地标“小蛮腰”的运营主体，新三板企业广州塔宣布欲冲刺A股。不仅如此，南方文旅、华强方特、陕西旅游、青都旅游、鄂旅股份等多家文旅企业也先后宣布冲刺IPO。 值得注意的是，在刚刚过去的2020年，多家冲刺IPO的文旅企业业绩并不优异，广州塔在2020年上半年就亏损了6000多万元。 对于文旅企业而言，后疫情时代是冲刺IPO的好时机吗？这种情况是否说明文旅行业即将冬去春来、云过天晴？多位专业人士在接受记者采访时表示，近期文旅企业扎堆IPO，主要原因之一是企业需要资金来恢复和发展；而注册制推行下IPO提速也是原因之一。 至于文旅行业的后续发展，业内认为，可以从打造网红项目等多方面进行突破。“网红项目或者网红地标的出现，代表着旅游创意资源时代的到来。”1月19日，北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云在接受记者采访时表示。