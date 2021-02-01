“北京2022冬奥文化全球行”主题活动正式启动 旅游首页 来源： 文化和旅游部 2021年02月01日 10:04 A- A+ 我要分享 QQ空间 新浪微博 QQ 微信 原标题： 1月28日，“北京2022冬奥文化全球行”主题活动启动仪式在北京冬奥组委展示中心举行。文化和旅游部副部长张旭，北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣共同宣布“北京2022冬奥文化全球行”主题活动正式启动并致辞。 张旭在致辞中指出，举办北京冬奥会和冬残奥会是党和国家的一件大事，文化和旅游部将与北京冬奥组委通力合作，充分结合北京冬奥组委丰富的资源以及海外中国文化中心和驻外旅游办事处的平台优势，通过“北京2022冬奥文化全球行”主题活动助力北京冬奥会的全球宣传推广，讲好冬奥故事、中国故事，为北京冬奥会营造良好的外部氛围，进一步提升北京冬奥会的国际关注度和影响力。 韩子荣在致辞中介绍了北京冬奥会筹办工作的整体情况。她表示，北京冬奥组委在筹办过程中，始终高度重视外宣工作，为进一步加强外宣，策划了“北京2022冬奥文化全球行”主题活动，并对文化和旅游部给予北京冬奥会筹办工作大力支持表示感谢。 “北京2022冬奥文化全球行”…